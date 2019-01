3 ZDJĘCIA Beyonce i Jay-Z w teledysku 'Apeshit' występują na tle najsłynniejszych dzieł Luwru (Źródło: YouTube / kadr 'Apeshit' The Carters)

W zeszłym roku muzeum w dawnym pałacu królewskim w Paryżu odwiedziło ponad 10 mln ludzi. Według części ekspertów tak wielka popularności Luwru to efekt płyty "Everything Is Love" autorstwa Beyoncé i Jaya-Z.