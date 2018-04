Czwartek. Osiem polskich zespołów, od tria Marcina Wasilewskiego, wydającego w słynnej niemieckiej wytwórni ECM, po sekstet młodego pianisty Kamila Piotrowicza, jednego z filarów nowej trójmiejskiej sceny, gra na otwarcie Jazzahead! dla setek menedżerów, dziennikarzy i muzyków z całego świata.

Dwie hale gigantycznego centrum wystawienniczego MESSE oraz największe bremeńskie centrum kultury Schlachthof, umiejscowione tuż obok, w starej rzeźni, rozbrzmiewają jazzem z Polski do nocy.

Piątek. Punkt kulminacyjny festiwalu – galowy koncert kwartetu Macieja Obary (w zeszłym roku nasz czołowy saksofonista zadebiutował w barwach ECM) i zespołu Anny Marii Jopek z Leszkiem Możdżerem w zachwycającej zdobieniami art déco sali koncertowej Die Glocke w sercu miasta. Gdy publiczność wiwatuje na cześć Jopek po wyśpiewanym białym głosem „To i hola”, wybiegam do Schlachthofu na koncert Adama Bałdycha. Nasz wirtuoz skrzypiec gra z norweskim triem Helgego Liena w festiwalowym prime timie i tylko cudem udaje mi się przebić przez tłum na jedyny wolny skrawek podłogi pod samą sceną.

CZYTAJ TAKŻE. Adam Bałdych przed Jazz Jamboree 2017. Wybitny skrzypek o radzeniu sobie ze śmiercią brata i ciągłym buntowaniu się

Sobota. Za dnia po mieście jeździ ciężarówka z kwintetem Wojtka Mazolewskiego, który daje tego popołudnia aż trzy koncerty; niektórym tak podobał się pierwszy, że pielgrzymują za zespołem, by posłuchać dwóch kolejnych. Wieczorem cała Brema zamienia się w klub jazzowy – w ponad 20 lokalach występuje 60 wykonawców z różnych stron świata.

W programie – znów Polak na Polaku, np. gitarzysta Wojtek Justyna ze swoim funkującym holenderskim triem, kwartet Marity Albán Juárez, Raphael Rogiński z nowym autorskim programem, grupa Łoskot czy perkusista Hubert Zemler z ikoną hamburskiej sceny eksperymentalnej Felixem Kubinem. W nocy imprezę w rytmach polskiego funku rozkręca w Schlachthofie warszawski kolektyw Soul Service.

A do tego Komuna Warszawa i Cezary Tomaszewski pokazują spektakl „Cezary idzie na wojnę”, w centrum sztuki współczesnej Weserburg trwa wystawa z ikonicznymi dziełami polskiej sztuki XX w.: od Malczewskiego przez Krasińskiego, Natalię LL po Kozyrę, a w lokalnym centrum architektury – przegląd najciekawszych projektów polskich domów. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem Jazzahead! w Bremie można było posłuchać Kapeli ze Wsi Warszawa, ragtime’ów Marcina Maseckiego i Jerzego Rogiewicza, zobaczyć polskie dokumenty, filmy muzyczne i spektakl improwizatorów z teatru Klancyk! oraz spotkać się z Olgą Tokarczuk czy Jackiem Dehnelem.

Dodajmy jeszcze świetlny tunel Karoliny Halatek, duże artykuły o polskim jazzie w niemieckich gazetach oraz bigos (8 euro) i „piroggien” (4 euro) serwowane w trakcie festiwalu. Chodząc w ostatni weekend po Bremie, można było odnieść wrażenie, że Polska to światowa potęga kulturalna. A przecież tak nie jest.

Pytanie, co zrobić, by rzeczywistość choć trochę nawiązała do polskich snów o potędze. I być może coś w tym kierunku się na Jazzahead! wydarzyło.

Jazzahead!: robienie muzyki czy robienie pieniędzy

Nadreprezentacja polskich artystów wynikała oczywiście ze szczególnej pozycji Polski, która była krajem partnerskim 13. edycji Jazzahead! - festiwalu, showcase’u (czyli części, w której muzycy grają półgodzinne koncerty dla branży) i targów w jednym. Na takich imprezach potęgę wykuwa się zarówno na scenie, jak i właśnie w części targowej.

Instytut Adama Mickiewicza, który realizował program z polskiej strony, pokrywał część kosztów i prowadził polskie stoisko, największe na festiwalu, przywiózł z sobą dziesięciu (tyle było miejsc, chętnych – cztery razy więcej) branżowych delegatów: organizatorów festiwali, menedżerów czy wydawców.

CZYTAJ TAKŻE: Sons of Kemet i Orquesta Akokán. Gorąca nowa muzyka z obrzeży popu. Jeśli to was nie porwie, to już nic nie porwie

Część przyjechała też na własną rękę, a niektórzy, jak choćby management Anny Marii Jopek, zainwestowali we własne stoisko. To właśnie na stoiskach i przy stolikach dobija się targu albo przynajmniej obwąchuje potencjalnego partnera, niczym podczas tzw. szybkich randek. Kwadrans na rekonesans i trzeba lecieć do następnego stolika. Może będzie z tego romans (koncert), może miłość (trasa), a może nawet dziecko (płyta)?