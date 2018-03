Trasę koncertową poświęconą Leonardowi Bernsteinowi (1918-1990) Zimerman rozpoczął już w ubiegłym roku. We Włoszech i Wielkiej Brytanii pod batutą Simona Rattle’a wykonał Bernsteinowską II Symfonię „The Age of Anxiety”, w którą wpisana jest obszerna partia solowego fortepianu. 40 lat temu grał ją wielokrotnie pod batutą samego kompozytora, m.in. w Londynie dla królowej Elżbiety II. Teraz chce przypomnieć to dzieło z 1948 r. inspirowane poematem W.H. Audena.

Tegoroczny odcinek trasy, która obejmie Baden-Baden, Berlin, Salzburg i Lucernę, pianista zaczyna w Filharmonii Narodowej w Warszawie. 16 marca wystąpi tu na otwarcie 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, koncert powtórzy dzień później. Towarzyszyć mu będzie Orkiestra Symfoniczna FN pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.

