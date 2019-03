- Jestem pewien, że sfilmowaliście narodziny swoich dzieci. Chcę, żebyście podzielili się ze mną swoimi materiałami po to, by stworzyć wideo, dzieło sztuki, w którym użyję tych nagrań - mówi Nástio Mosquito, multimedialny artysta pochodzący z Angoli. - Ten prosty gest ma pokazać, że każda ludzka istota powinna była być traktowana z godnością. Każdy człowiek bez względu na to, gdzie się urodził, na to zasługuje. Tego nikt nie ma prawa kwestionować.

Mosquito, który w swoich pracach zajmuje się problemami związanymi z postkolonializmem i stawiający pytania o granice wolności, jest kuratorem 29. edycji festiwalu Malta, która rozpocznie się w Poznaniu 21 czerwca.

"Zależy mi, żebyśmy mieli piękniejsze życie"

Audiowizualny kolaż artysty, który po raz pierwszy pokazuje w Polsce swoje projekty, nosi tytuł "Armia jednostki".

- W kontekście mojej pracy zależy mi, żebyśmy mieli piękniejsze życie. I czasem, żeby zrozumieć, w jaki sposób nasze życie może stać się piękniejsze, musimy zepsuć nasze poczucie komfortu. Żeby poczuć coś nowego, musisz choćby przez chwilę poczuć niewygodę. Wszyscy chcemy zdobywać nowe doświadczenia, mieć lepsze, piękniejsze życie. Chcesz żyć lepiej, jeść lepiej, spać lepiej, mieć lepszy dom, chcesz być zdolny do kupna lepszego samochodu, do przebywania w lepszym środowisku. To charakteryzuje ludzi jako gatunek. Ale niestety, większość ludzi nie ma okazji skonfrontować się z nowymi doświadczeniami, nie może zdefiniować, co znaczy „lepsze”. Więc moja praca służy tego typu poszukiwaniom - tłumaczył Mosquito w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".