Ciasny tłum na wernisażu w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu witał 8 marca Marinę Abramović jak idolkę, ignorując różańcową demonstrację na zewnątrz galerii. Artystka podzieliła się z zebranymi kilkoma uwagami o sztuce, podkreślając wagę wolności twórczej. – Płakanie jest OK. Moje prace są emocjonalne – powiedziała na koniec.

Rzadko gościmy w Polsce tak sławnych artystów, a Abramović zyskała w ostatnich latach status celebrytki. Stąd tak duże zainteresowanie jej wystawą „Do czysta”. Ten przekrojowy pokaz miał premierę w Moderna Museet w Sztokholmie w 2017 r. Potem odwiedził też Humlebæk w Danii, Bonn i Florencję. To porządny, bardzo szeroki przegląd jej prac.

Wystawa ma aż czterech kuratorów – w Toruniu do grona zagranicznych kuratorów dołączył dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” Wacław Kuczma – ale prace wybrała sama artystka. Abramović nie lubi słowa retrospektywa, które kojarzy jej się z emeryturą, a – jak twierdzi – artysta nigdy nie przestaje pracować. Tyle że właśnie słowo retrospektywa najlepiej do tej wystawy pasuje. To the best of jej ponad pięćdziesięcioletniej kariery.