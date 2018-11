Do prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia. Złożyli je posłowie z PiS Iwona Arent i Jerzy Małecki, a także miejscy radni z klubu PiS.

Śledczy sprawdzą, czy na wystawie doszło, po pierwsze, do znieważania godła RP, po drugie, do obrazy uczuć religijnych, i po trzecie, czy Sieniewicz mógł nie dopełnić obowiązków służbowych. Miałoby to polegać na niepodjęciu działań zmierzających do usunięcia z galerii obrazów obrażających uczucia religijne i znieważających godło.

Sieniewicz już kilka tygodni temu składał wyjaśnienia na policji w charakterze świadka. Zgodnie z informacjami olsztyńskiej policji jest jedyną przesłuchaną na razie w tej sprawie osobą.

Sieniewicz w rozmowie z „Wyborczą” zwraca uwagę na to, że postępowanie toczy się na razie „w sprawie”, nikomu nie postawiono zarzutów, a badanie sprawy przez prokuraturę nie jest równoznaczne z tym, że sprawą zajmie się sąd. A jeżeli tak się stanie? – To będzie kuriozum – mówi dyrektor.