Przypomnijmy fabułę powieści Williama Whartona. Tytułowi bohaterowie spotykają się w paryskim parku. On – podający się za artystę kloszard, amerykański biznesmen, który skończył na ulicy. Ona w dziwny sposób straciła wzrok pod wpływem szoku; w swojej psychice jest trochę poza ciałem i czasem, spędza czas na rozmowach z gołębiami. Oboje pierwszą młodość mają już za sobą. Zaczyna się romans późnego wieku.

W kochanków wcielają się legendy krakowskiego teatru – Jan Peszek oraz Anna Polony, która 21 stycznia obchodziła 80. urodziny, a także 60 lat pracy twórczej. Jubileusz Anna Polony uczciła właśnie premierą „Spóźnionych kochanków". Gra tu naiwnie mądrą dziewczynkę-staruszkę, początkowo krępowaną przez grzecznościowe formy, dowcipną, niby roztrzepaną, ale doskonale wiedzącą, czego chce. To ona uwodzi.

Polony, czyli ikona

Polony zaczynała właśnie w Teatrze Słowackiego, ale największe sukcesy odniosła w sąsiedzkim Starym Teatrze. Jej obecność w tej instytucji kojarzona jest przede wszystkim z postacią wybitnego reżysera Konrada Swinarskiego, u którego grała od 1965 r., bywała także jego asystentką i to on namówić ją miał do podjęcia studiów reżyserskich.