Dokument Erica Bednarskiego „Warszawa: Miasto Podzielone” ma jedną zasadniczą zaletę. Zawiera nakręcone na taśmie 8 mm, zapewne ukrytą kamerą, krótkie filmy z warszawskiego getta. Te 10 minut nieznanego wcześniej materiału zarejestrował Polak, filmowiec amator. To scenki rodzajowe: tłok na ulicach, handel, choć właściwie nie ma czym handlować, szmuglowanie worków z towarami przez dziury w murze getta, policjant (żydowski?) pałujący dziecko trudniące się tym procederem. Niektórzy na bicie patrzą, inni odwracają głowy, nikt nie protestuje…

Kim byłeś, odważny filmowcu amatorze?

Napisy zdawkowo informują nas o tym, kto ten materiał nakręcił – pada nazwisko (Alfons Ziółkowski) i data realizacji (początek 1941 r.). Bednarski poszatkował go tak, by starczyło na cały 70-minutowy dokument. Szkoda, że sam archiwalny odzysk Ziółkowskiego nie stał się tematem filmu. Dowiedzieć się więcej o autorze, który ryzykował, może nawet życie, żeby zarejestrować sceny z getta – to dopiero intrygujące! Chciałbym usłyszeć, co ten filmowiec robił w getcie, co się z nim później stało, dlaczego filmy ujrzały światło dzienne dopiero teraz i gdzie zalegały przez te wszystkie powojenne lata.