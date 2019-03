3 ZDJĘCIA Małgorzata Szumowska na festwialu w Berlinie. (Fot. Markus Schreiber / AP Photo)

W połowie lutego w Irlandii rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej. Producentami "The Other Lamb" są ludzie stojący za "Drive" i "Whiplash" oraz filmami von Triera. Grają aktorzy znani z "Gry o tron" czy "Zabicia świętego jelenia".