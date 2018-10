Ethan Hawke − rocznik 1970 − to jeden z najbardziej znanych aktorów amerykańskich, kojarzony głównie z kinem niezależnym. Debiutował jako nastolatek w „Odkrywcy” u boku Rivera Phoenixa (1985), a pierwszą ważną rolę stworzył u Petera Weira („Stowarzyszenie Umarłych Poetów”). Pracował m.in. z Sidneyem Lumetem, Alfonso Cuarónem, Alejandro Amenabarem oraz Pawłem Pawlikowskim („Kobieta z piątej dzielnicy” ), ale najczęściej i najwięcej z Richardem Linklaterem: razem z nim współtworzył m.in. tryptyk „Przed zachodem słońca” , „Przed wschodem słońca” i „Przed północą” oraz „Boyhood”.

Cztery razy był nominowany do Oscara − za role w „Dniu gniewu” i „Boyhood” oraz za współautorstwo scenariusza do „Przed zachodem słońca” i „Przed północą”.

„Blaze” to czwarty wyreżyserowany przez niego film pełnometrażowy. A "Pierwszy reformowany", w którym gra rolę pastora, miał premierę w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Oba filmy będzie można obejrzeć na zaczynającym się 23 października American Film Festivalu we Wrocławiu. Impreza potrwa do 28 października.

Rozmowa z Ethanem Hawkiem

Paweł T. Felis: Uważasz się za pesymistę?

Ethan Hawke: Wręcz przeciwnie. Ale chyba właśnie dlatego reżyser Paul Schrader zaproponował mi rolę w „Pierwszym reformowanym” [pokaz 25 października na American Film Festivalu we Wrocławiu]. Paul patrzy na świat bez złudzeń, przez mroczne okulary. Choć on akurat powiedziałby, że realistyczne. Ja mam dużo więcej optymizmu, może nawet naiwności. Dlatego stworzyliśmy na planie intrygujący zespół.