Fijałkowski prowadzi renomowane kino przy Piotrkowskiej od 24 lat, ale takich premierowych piątków jak 28 września 2018 r. pamięta ledwie kilka. - Myśleliśmy, że instytucja konika sprzedającego na lewo bilety przed kinami umarła na zawsze jakieś 15 lat temu. Otóż właśnie powróciła - mówi.

I dodaje: - Do mojego kina po bilety przychodzą osoby, które nie były w kinie od lat, a nawet od kilkudziesięciu lat. Twórcy "Kleru" powinni być też wdzięczni wszystkim nadgorliwcom, którzy atakowali ten film przed premierą i dokonywali rozmaitych prób cenzury. Gdyby nie to, wielu ludzi nie poszłoby na "Kler". Teraz pójdą z przekory. Bo, jak mi tłumaczą, "nikt im nie będzie mówił, co mają oglądać, a czego nie".

Do bojkotu "Kleru" wezwało m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich.

– Od kiedy pracuję w branży filmowej, czyli od 18 lat, nie spotkałam się z filmem, wokół którego byłaby taka wrzawa i tak ogromne zainteresowanie – potwierdza Małgorzata Borychowska z Kino Świat, dystrybutora „Kleru”.