Tribeca Film Festiwal skończył się w tym roku 29 kwietnia. Po rozdaniu nagród przez parę dni było o nim cicho - aż do 2 maja.

Wtedy właśnie brytyjska dziennikarka Sarah Hurst napisała na swoim blogu o skandalicznej jej zdaniem decyzji jury.

"Ukraińscy żołnierze są dalej zabijani, ostatnio zginął dziewiętnastolatek. Jedyną właściwą decyzją, jaką mógłby podjąć festiwal, byłoby odebranie nagrody »Phone Duty«, przeprosiny i wpłacenie odszkodowania na rzecz rannych ukraińskich żołnierzy" - pisała Hurst. Jej artykuł w ciągu kilku dni przeczytano 10 tys. razy - to rekordowy wynik na jej blogu.

"To bardzo, bardzo fajne!"

Skąd takie oburzenie? "Phone Duty" w reżyserii Lenara Kamalowa to zgodnie z opisem na stronie festiwalu ośmiominutowy film opowiadający o wojnie w Donbasie z perspektywy "donbaskich buntowników".

Główny bohater, wojskowy tzw. Donieckiej Republiki Ludowej o pseudonimie "Kot", dostaje rozkaz, aby dyżurować przy telefonie, co okazuje się trudniejsze, niż można się było spodziewać.

Film Kamalowa zdobył nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego Tribeca Film Festivalu. Wygrana na tym festiwalu automatyczne kwalifikuje film na oscarową longlistę (spośród obecnych na niej ok. 25 filmów wybiera się potem shortlistę, a z niej - nominowanych).

- Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Nikt nie wierzył, że gdziekolwiek nas wezmą z takim tematem, próbowano mnie przekonać, aby nie kręcić, aby nie zgłaszać na amerykańskie festiwale, nikt nie wierzył, że będzie taki sukces. To bardzo, bardzo fajne! - przytacza słowa Kamalowa portal RIA Nowosti. "Phone Duty" to debiut wykształconego w Londynie filmowca.

1 maja strona "Ukrainian Standpoint" ("Ukraiński punkt widzenia") na Facebooku zaczęła zbierać podpisy pod petycją o odebranie filmowi nagrody.

"My, niżej podpisani, żądamy, aby Tribeca Film Festival: