Może to wina tematu? Rosjanie mówią o jakiejś sytuacji, że jest w niej „i smieszno, i straszno, kak tigra jebat”. Tu jest raczej strasznie, bo oglądamy szaleństwo komunistycznego terroru z chwil poprzedzających zgon Józefa Stalina (Adrian McLoughlin, zupełnie do Stalina niepodobny).

Gdy szef NKWD Ławrientij Beria (Simon Russell Beale) przechodzi przez swoje biuro, trzymając w ręku najnowszą listę ludzi do rozwałki, słyszymy odgłosy strzałów, które pozbawiają życia aktualnie przesłuchiwanych. Czy z takiej sceny chce nam się śmiać?

Śmieszyć ma nas tu zwłaszcza partyjna wierchuszka pijąca w towarzystwie Stalina – Gieorgij Malenkow (Jeffrey Tambor), Łazar Kaganowicz (Dermot Crowley), Nikołaj Bułganin (Paul Chahidi), Wiaczesław Mołotow (Michael Palin), Anastas Mikojan (Paul Whitehouse) czy Nikita Chruszczow (Steve Buscemi). Wszyscy to lizusy i tchórze, którzy boją się podpaść Wielkiemu Językoznawcy. Chruszczow opowiada Stalinowi dowcipy. Wróciwszy do domu, mówi żonie, który dowcip się Stalinowi podobał, a który nie. Żona to zapisuje, żeby następnym razem Chruszczow nie powtórzył żartu chybionego.

Śmierć Stalina – ale jak ją potwierdzić?

Wszyscy są w tym filmie żałośni, nikomu nie kibicujemy. Córka Stalina Swietłana (Andrea Riseborough) to egzaltowana idiotka, a syn Wasilij (Rupert Friend) to oszalały alkoholik. Gdy po nagłym zgonie Stalina brakuje lekarza, który by tę śmierć potwierdził – Stalin wśród medyków przeprowadził czystkę – przyglądamy się, który ze stada wysoko postawionych radzieckich kretynów przejmie władzę. Wtedy pojawia się marszałek Żukow (Jason Isaacs), obwieszony orderami jak choinka bombkami, wprowadzający odwilż za pomocą pepeszy.