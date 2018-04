Lara Croft A.D. 2001 w pierwszych pięciu minutach filmu wskakuje pod prysznic, a kamera rejestruje każdy fragment posągowego ciała Angeliny Jolie, który tylko nadaje się do pokazania w filmie spoza kategorii wiekowej „dla dorosłych”. Komunikat jest dość jednoznaczny: Lara może sobie być poszukiwaczką skarbów, która jedną ręką załatwi pięciu chłopa, rozwiązując jednocześnie wymagające wszechstronnej wiedzy łamigłówki, ale najważniejsze i tak są tzw. kobiece atrybuty.

Lara Croft A.D. 2018 na początku filmu tłucze się z inną dziewczyną na ringu, a jeśli kamera przesadnie skupia się na jakimś fragmencie anatomii Alicii Vikander, to jest to kaloryfer na brzuchu, którego pozazdrościłaby jej Ewa Chodakowska.

"The times they are a-changin", jak śpiewał Bob Dylan.

Niegrzeczna córcia Lara Croft

Vikander spędziła na siłowni kilka miesięcy. I to widać. Jej Lara profesjonalnie śmiga na rowerze, wspina się jak alpinistka, pokonuje rwącą rzekę ze związanymi rękami, no i co jakiś czas zawisa na jednej ręce nad jakąś przepaścią. Sceny akcji są sprawnie zrealizowane, a ta w przerdzewiałym samolocie wiszącym nad wodospadem - wręcz spektakularnie. Nowa odsłona kultowej bohaterki nosi też mniej skąpe ciuchy -