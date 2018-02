10 ZDJĘĆ Berlinale 2018. Małgorzata Szumowska odbiera statuetkę Srebrnego Niedźwiedzia. (Fot. Markus Schreiber / AP Photo)

"Twarz" Małgorzaty Szumowskiej z drugą co do ważności nagrodą Berlinale. Główna nagroda dla "Touch Me Not", pierwszej pełnometrażowej fabuły artystki wizualnej Adiny Pintilie z Rumunii. W sobotę ogłoszono wyniki konkursu 68. edycji festiwalu.